Hele wereld versoepelt coronamaatregelen, al is dat met een bang hartje

In de zwaarst getroffen landen ter wereld zoekt de overheid en de bevolking op economisch en sociaal vlak naar licht aan het einde van de coronatunnel. Daarom nemen de Verenigde Staten, Italië, en Spanje voorzichtige stappen naar een normaal leven. Ook in China kun je straks weer dumplings eten op restaurant, al wordt de familieschotel om te delen tijdelijk van de menukaart geschrapt. Dit is de stand van coronazaken.