Francky Dury over zijn nieuwe assisten bij Zulte Waregem en een “vervelend voorstel” van de club: “Jaar en dag geprofiteerd”

Maandag waren Francky Dury en Geert De Vlieger te gast in Play Sports Kot, het dagelijkse discussieprogramma op Play Sports. Samen met presentator Bart Raes sneden ze volgende onderwerpen aan: de herstart van de competitie, de situatie in lockdown en de veranderingen binnen de trainersstaf van Zulte Waregem.

Dury zegt dat hij de technische werkloosheid heeft geweigerd. Hij gelooft dat het voetbal niet van dat systeem moet profiteren: “Ik vond het een vervelend voorstel van de club.”

Dury praat over het ontslag van zijn T2 en T3 bij Essevee: “De club wilde verjongen, maar ik zou dat stapsgewijs hebben gedaan.”

Geen kat die iets weet over wanneer hernemen, wie kampioen, ... Dury is duidelijk: “In mei willen we graag nog een week of 3 trainen, maar iedereen is bezig met z’n eigen belang.”