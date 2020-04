Rivalen lachen met Liverpool-icoon Steven Gerrard, maar kende u deze ongelooflijke statistiek van Mo Salah al?

Dag op dag zes jaar geleden kreeg Steven Gerrard voor de rest van zijn leven nachtmerries. Liverpool was op weg naar de titel in de Premier League, maar verloor thuis tegen Chelsea door een slipper van hun kapitein. Tot jolijt van de Blues én Manchester City, nog steeds.

Op 27 april 2014 kreeg leider Liverpool Chelsea over de vloer op Anfield, waar de Reds tot dan toe nog maar één keer verloren hadden dat seizoen. Er moest gewonnen worden om titelconcurrent Man City op achterstand te houden, maar dat liep niet zoals gepland. Demba Ba (ex-Moeskroen) scoorde vlak voor de rust het openingsdoelpunt na een pijnlijke uitschuiver van Gerrard en Chelsea won met 0-2. Twee weken later zou Man City de titel pakken.

Chelsea vierde de zege maandag op Twitter met beelden van ‘The Slip’ van Gerrard, waarop de account van de ploeg van Kevin De Bruyne reageerde:

?? — Manchester City (@ManCity) April 27, 2020

Engels leedvermaak dus, maar wie wist nog dat Mo Salah toen op het veld staan? De Egyptenaar was destijds nog maar net overgekomen van FC Basel (voor 16,5 miljoen euro) en speelde pas zijn negende wedstrijd voor de Blues. Salah leverde geen wereldprestatie af en werd op het uur vervangen door Willian, die de 0-2 zou scoren.

Maar onrechtstreeks droeg de aanvaller wel bij aan een trauma voor de ploeg waarvoor hij nu al drie jaar schittert, en waarmee hij dit seizoen op dominante wijze op weg was naar de eerste titel in dertig jaar. Bovendien zorgde die partij voor een ongelooflijke statistiek. Sinds de komst van Salah in de zomer van 2017 verloor Liverpool in de competitie niet meer op Anfield. De beruchte Liverpool - Chelsea van 2014 is daardoor de enige thuisnederlaag van de Reds waarbij Salah betrokken was, als speler van de tegenstander dus. Straf.

Liverpool 0-2 Chelsea six years ago remains the only time Mo Salah has ever featured in an LFC PL defeat at Anfield pic.twitter.com/Euf7zMOdGc — Duncan Alexander (@oilysailor) April 27, 2020

Liverpool stelt uitbreiding van stadion uit

Liverpool heeft de uitbreiding van het Anfieldstadion uitgesteld. Volgens de autoritaire koploper in de Premier League zou het project veel vertraging oplopen door de lockdown vanwege de corona-uitbraak.

Liverpool is van plan de Anfield Road-tribune uit te breiden. Het gaat om een tribune achter een doel, tegenover de befaamde ‘The Kop’. Een paar jaar geleden breidden ‘The Reds’ al de hoofdtribune uit, waardoor de capaciteit op 54.000 kwam.

Volgens Liverpool moet de verbouwing, die ongeveer achttien maanden duurt, zijn voltooid tussen twee seizoenen door en daarom wordt de verbouwing met minimaal twaalf maanden uitgesteld.

De werkgever van Divock Origi hoopt dat de nieuwe tribune in de zomer van 2023 klaar is. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe Anfield Road-tribune in de zomer van 2022 geopend zou worden.