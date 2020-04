Drachtige Noëlla baart Welkom Wolf zorgen: “Een jager mailde al dat hij haar gaat afschieten. De minister speelt met vuur”

Het wolvenbestand in ons land zal binnen dit en twee weken verdubbelen. Wolvin Noëlla en wolf August verwachten welpen, en ook in de Hoge Venen is een wolvenkoppel drachtig. Het sein voor Welkom Wolf om de alarmbel flink te luiden. “Er is een jachtverbod nodig op het hele grondgebied”, zegt Jan Loos. “Ze moeten beschermd worden tegen jagers.” Minister Demir is niet van plan daarop in te gaan.