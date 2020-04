Paul Sobol, een van Belgiës laatste Auschwitz-overlevenden getuigt in docu over gruwel: “Oorlog overleefd dankzij foto van mijn jeugdliefde”

Hij is 18, als hij in Mechelen op de trein wordt geduwd. Bestemming: Auschwitz. Paul Sobol (93) zal de gruwel van het concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog overleven. Zijn ouders en jongere broer niet. In de nieuwe Canvas-serie ‘Kinderen van de Holocaust’ doet hij zijn ijzingwekkende verhaal. “Ik heb het allerslechtste in de mens gezien. Maar ik ben altijd in de goedheid van de mens blijven geloven.”