Politie moet tuinfeest opbreken in Diest

Diest - In Diest heeft de politie zondagavond een tuinfeest moeten opbreken. Zeven mensen hadden zich verzameld in de tuin van een privéwoning om een feestje te houden. Het ging om mensen uit Diest maar ook uit Tessenderlo en Beringen. Tegen alle aanwezigen werd proces-verbaal opgesteld, zo meldt de politie Demerdal maandagavond.

Nog zondagavond trof de politie Demerdal in Scherpenheuvel-Zichem drie personen aan in een andere tuin. Ditmaal ging het om een vrouw uit Scherpenheuvel zelf, een man uit Nieuwerkerken en een man uit Bekkevoort. Ook zij kregen een proces-verbaal voor niet-essentiële verplaatsingen en het niet-naleven van het samenscholingsverbod. Aan het skatepark in Scherpenheuvel betrapte de politie dan weer drie jongeren die zich ook niet aan het samenscholingsverbod hielden. Ook zij kregen een proces-verbaal.

“Steeds moeilijker om zich aan de regels te houden”

Niet alleen in de zone Demerdal moest de politie meermaals tussenkomen om de coronamaatregelen te doen naleven, ook de politie van de zone Getevallei had heel wat werk. “Onze politiedienst merkt dat burgers het steeds moeilijker hebben om zich aan de regels te houden”, klinkt het bij de politie. “Zo gaat men steeds meer bij elkaar op bezoek, houdt men barbecuefeestjes en schendt men het samenscholingsverbod. Indien deze trend blijft aanhouden zullen alle maatregelen voor niets zijn geweest en zal het nog langer duren vooraleer het ‘gewone leven’ zoals we het kennen opnieuw kan opgestart worden.”

De politie Getevallei roept nogmaals op om de regels te blijven naleven: “Onze politiezone zal zich blijven inzetten om overtredingen vast te stellen en te verbaliseren. Overtredingen worden beboet en er is geen sensibiliseringsperiode meer.”