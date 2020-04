Vrouw laat eten aan huis leveren, maar vindt onaangename verrassing in de doos

Een Britse vrouw die voedingswaren had bestelde bij een supermarktketen, kwam zondag voor een onaangename verrassing te staan toen ze haar bestelling ontving.

De vrouw, die haar verhaal anoniem deed aan de tabloid ‘The Mirror’, behoort tot een risicogroep en bleef dan ook strikt in zelfquarantaine in haar woning in het west-Engelse Stone, nabij Stoke-on-Trent. Vorige week bestelde ze voedingswaren bij de grote Britse supermarktketen Morrisons. Toen ze die bestelling afgelopen zondag ontving, was ze echter geshockeerd door wat ze tussen de inhoud vond: een gebruikt papieren zakdoekje.

Ze stuurde een verontwaardigde email naar Morrisons, maar kreeg bovendien pas na drie dagen antwoord. De magere respons van de supermarktketen: een tegoedbon van amper 5 pond.