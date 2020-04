Maggie De Block vernietigend voor partijgenote Els Ampe: “Dat is dodelijk, ik steun het niet”

“Dat is dodelijk. Ik steun dat niet. En het heeft geen zin dat ik er haar op aanspreek.” Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) was maandagavond in Terzake niet mals voor de uitspraken van haar partijgenote Els Ampe. De kandidaat-voorzitster heeft het op Twitter al enige tijd over een “lockdowndictatuur” van de federale regering, en spaart haar kritiek op de maatregelen van de regering niet.