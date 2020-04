Vakbond wil dat corona beroepsziekte wordt: werkgever zou dan moeten opdraaien voor kosten van zieke werknemer

Nu de bedrijven maandag weer heropenen, vragen de vakbonden om de werknemers beter te beschermen. ACV vraagt tijdelijke werkloosheid voor mensen in risicogroepen. ABVV wil het coronavirus laten erkennen als beroepsziekte.

“We vrezen dat sommige werkgevers het niet zo nauw nemen”, zegt Gina Heirman (ABVV). Om die werkgevers bij de les te houden, stelt de socialistische vakbond voor om het coronavirus te erkennen als beroepsziekte. Niet voor iedereen, maar voor “alle werk­nemers die het virus opliepen in het kader van essentiële of ­vitale werkzaamheden”. Dat zijn er nog steeds heel veel: de essentiële sectoren gaan van onderwijs over banken tot de chemische sector.

“Door die erkenning moet niet de sociale zekerheid maar de werkgever opdraaien voor de kosten als een werknemer ziek wordt”, aldus ABVV. De ­vakbond baseert zich hiervoor onder meer op een enquête die ze liet uitvoeren bij bijna 10.000 werknemers. Daarin zegt tien procent van de werk­nemers die de voorbije weken bleven werken dat hij onvoldoende beschermd was. 83 procent denkt dat deze crisis een impact kan hebben op zijn fysieke of mentale gezondheid. En van alle mensen in tijdelijke werkloosheid vreest 58 procent voor zijn job eens de bedrijven weer open zijn.

Niet elke werknemer voelt zich dus even veilig om vanaf maandag weer aan de slag te gaan. “We begrijpen die onrust”, zegt ACV-woordvoerder David Vanbellinghen. “Het is niet evident om weer te gaan werken na alles wat er gebeurd is.” Vandaar ook dat de vakbond per sector overlegt om afspraken te maken. “Desondanks blijven we nog steeds bezorgd over de risicogroepen: 60-plussers of mensen die gevoelig zijn omdat ze een long- of andere aandoening hebben. Zij lopen extra risico om ziek te worden wanneer ze weer aan het werk gaan.” Voor hen stelt ACV voor om in een systeem van tijdelijke werkloosheid te voorzien, wegens overmacht. Die werknemers zouden dan met een uitkering thuis kunnen blijven. “Dat zou ook gelden voor werknemers die samenleven met iemand uit een risicogroep.”