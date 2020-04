Te weinig coronatests om terug te voetballen: Anderlecht en Genk eisen financiële compensaties voor stopzetten seizoen

België heeft te weinig testcapaciteit om snel weer te voetballen. Volgens bondsvoorzitter Mehdi Bayat zijn er alleen al voor het profvoetbal 2.400 coronatests per dag nodig om veilig te trainen. Op dit moment zijn er voor heel België maar 10.000 tests per dag beschikbaar.

De Pro League stemt volgende week maandag over de stopzetting van de competitie. Begin deze maand leefde de hoop om nog de bekerfinale en de promotiefinale van 1B te spelen, maar hoe langer hoe meer ziet het ernaar uit dat die wedstrijden niet meer mogelijk zijn. Een van de belangrijkste obstakels is het gebrek aan testcapaciteit in België. Op dit moment kunnen er in ons land 10.000 tests per dag worden uitgevoerd. Staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) hoopt dat aantal op korte termijn op te krikken naar 25.000, maar dan nog is de kans klein dat het voetbal er gebruik van kan maken.

“Als onze profclubs weer beginnen te trainen, moeten alle spelers, alle trainers en iedereen die met hen in contact komt, dagelijks kunnen worden getest”, zegt bondsvoorzitter Mehdi Bayat. “Dan heb ik het dus ook over het personeel dat dagelijks de kleedkamers moet poetsen en ontsmetten. Bovendien vertellen de experts ons dat er twee verschillende tests moeten worden afgenomen. De PCR-testen om het virus in het lichaam te ontdekken en de bloed- of serumtests, die kunnen vaststellen of er antilichamen zijn aangemaakt. Een snelle rekensom leert dat we honderd tests per club per dag nodig hebben. Als we ervan uitgaan dat er ook volgend seizoen 24 profclubs zijn, kom ik aan 2.400 tests per dag.”

Het is de Risk Management Group (RMG) van de overheid die bepaalt welke groepen het eerst recht hebben op de tests. Mehdi Bayat, die namens de bond overleg pleegde met de regering en de experts, denkt niet dat het voetbal zich rijk moet rekenen. “Dit land heeft voorlopig andere prioriteiten dan voetbalwedstrijden organiseren. Zelfs als er testen zijn, zullen die heel duur zijn. Het lijkt me dus erg onwaarschijnlijk dat we in juni de trainingen kunnen hervatten.”

Solidariteit

Op Antwerp en Virton na leggen alle clubs zich neer bij een stopzetting van de competitie. Op de algemene vergadering van de Pro League gisteren bleek wel dat Anderlecht en RC Genk financiële compensaties eisen omdat ze nog meenden kans te maken op Europees voetbal. Anderlecht vraagt “solidariteit van de clubs die profiteren van de stopzetting”. Op vraag van paars-wit werd CEO Karel Van Eetvelt toegevoegd aan de werkgroep die de gevolgen van de stopzetting van de competitie bespreekt. Om het evenwicht te bewaren, werd namens de kleinere clubs STVV-voorzitter David Meekers aan boord genomen.

Ook Waasland-Beveren tekent voorbehoud aan. Het wil wachten om de huidige rangschikking als eindklassement te aanvaarden. De Waaslanders finishten immers als laatste en riskeren degradatie als alle eersteklassers hun licentie krijgen. Ze willen daarom wachten tot de uitspraken van het BAS over de licenties op 10 en 11 mei.