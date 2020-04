“Marc Van Ranst vraagt om geduld, maar zo’n beslissing over de sportwereld kan toch niet de allerhoogste wiskunde zijn?”

De Nationale Veiligheidsraad vond vorige week niet de tijd om te beslissen over de sportevenementen in deze crisis. We willen daar begrip voor opbrengen. Er zijn veel belangrijkere dingen. Maar zoals in sommige gezinnen de spanningen door deze lockdown oplopen, begint het in de sportwereld ook flink te borrelen. Daarom deze oproep: wacht niet te lang meer met een beslissing.