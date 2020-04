Deurne -

Het kunstwerk Het been in de Stalinsstraat in Deurne is weggehaald op verzoek van het Middelheimmuseum, de beheerder van het werk. De reden? ‘Vandalen’ lakten de teennagels van Het been. “Jammer, want echt vandalisme kan je dit niet noemen”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA).