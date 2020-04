Een match “zonder publiek” met 232 man in het stadion: hoe gaan we straks wedstrijden achter gesloten deuren organiseren?

Als we ooit weer gaan voetballen, zal dat in eerste instantie gebeuren achter gesloten deuren. Maar hoe gaan we die matchen zonder publiek organiseren? In de Duitse Bundesliga werd al een plan opgesteld dat België kan inspireren, maar wat blijkt? Zo’n leeg stadion is allesbehalve leeg. Naast spelers, trainers en refs zijn er ook ballenjongens, dopingcontroleurs, greenkeepers, cameraploegen en nog een hele rist andere mensen nodig. Alles samen zit je dan al snel aan zo’n 232 man.