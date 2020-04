Anderlecht haalt nieuwe keeperstrainer Ten Rouwelaar bij NAC Breda

Anderlecht heeft een nieuwe keeperstrainer. Jelle Ten Rouwelaar (39), de keeperstrainer van NAC Breda, bereikte een akkoord met paars-wit en komt over om de doelmannen van de eerste ploeg te gaan leiden. Ten Rouwelaar werkte dertien jaar voor NAC. Tussen 2007 en 2016 verdedigde hij zelf het doel, daarna coachte hij de keepers bij de tweedeklasser. Met Nick Olij stond er ginds ook een talentvolle doelman op.

Ten Rouwelaar was ook gegeerd door Groningen en PSV, maar verkiest dus een avontuur in Brussel. Anderlecht moet wel nog een transfersom betalen aan NAC, maar dat mag geen struikelblok zijn. Het is overigens niet de bedoeling dat Max de Jong, de huidige keeperstrainer van RSCA, vertrekt. De Jong, die al sinds 2012 voor Anderlecht werkt, kan jonge keepers helpen doorstromen. (lvdw, svc, jug)