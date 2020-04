Mediahuis koopt Luxemburgse mediagroep

Mediahuis heeft de Luxemburgse mediagroep Saint-Paul Luxembourg overgenomen, de grootste mediagroep van het Groothertogdom Luxemburg.

Saint-Paul Luxembourg geeft o.a. de kwaliteitskrant Luxemburger Wort uit, de grootste krant van het Groothertogdom. Verder heeft de groep nog een brede waaier aan mediamerken in de Franse, Duitse, Engelse, Luxemburgse en zelfs Portugese taal. De groep telt zo’n 345 medewerkers – onder wie 100 journalisten – en is gevestigd in Gasperich, ten zuiden van hoofdstad Luxemburg. Vorig jaar nam de uitgever van deze krant nog de Ierse groep Independent News & Media over. (krs)