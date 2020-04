Britten waarschuwen voor mysterieuze kinderziekte

In een alert aan ziekenhuizen en huisartsen vragen Britse zorgautoriteiten om waakzaam te zijn voor een zeldzame, maar ernstige aandoening bij kinderen. In de voorbije drie weken zijn enkele kinderen op intensieve zorg beland met een infectie die mogelijk verband houdt met het nieuwe coronavirus. Ook ziekenhuizen in ons land zagen de voorbije weken een vijftal jonge patiënten met die aandoening. Ze klagen over buikpijn, braken en diarree.

Er is veel vraag naar de tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk die werkgevers tijdens de coronacrisis kunnen toekennen aan hun werknemers. Sinds de overheid half maart het licht op groen zette, hebben al bijna 700 bedrijven daarover een ‘ruling’ aangevraagd bij de fiscus. De forfaitaire ‘bureauvergoeding’, vrij van belasting en RSZ-bijdragen, bedraagt maandelijks 129,48 euro.

Omdat gedetineerden het al anderhalve maand zonder bezoek moeten stellen en ze hun ongenoegen daarover geuit hebben, zullen ze binnenkort visueel contact kunnen hebben met hun familie en vrienden. Tot nu toe konden ze die alleen telefonisch bereiken. Een eerste test wordt woensdag uitgevoerd, en die krijgt navolging als hij succesvol is. Een gesprek met het thuisfront zal twintig minuten duren en een keer per week mogelijk zijn.

De Heizelpaleizen van Brussels Expo worden tegen het einde van de zomer uitgerust met een ziektekiemdodend zuiveringssysteem dat gebruikmaakt van UV-straling. Ze moeten de 120.000 vierkante meter grote evenementenhallen Covid-safe maken. “Het idee is dat je de lucht door een cilinder haalt waar UVC-lampen inzitten”, zegt Denis Delforge, de CEO van Brussels Expo. “Die UV C-straling tast het DNA van virussen aan en doodt hen.” (gjs, tlb, agg, krs, tlg)