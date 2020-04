Scholen openen lukt niet op één twee drie

MONDMASKER OF PLEXISCHERM? De koepel van het katholiek onderwijs wil liever geen leraars met mondmaskers. Die verbergen te veel van de gezichtsexpressie. Een plexischerm zou voor de veiligheid zorgen. FRANK BAHNMULLER

Evenwicht tussen veiligheid en les geven

Klassen ontdubbelen, mondmaskers op voor iedereen die twaalf jaar of ouder is en ga zo maar door. In de plannen om het onderwijs weer op te starten staat veiligheid voorop. “En het is moeilijk een evenwicht te vinden met les geven”, klinkt het bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, gaf al aan dat het eigenlijk niet doenbaar is om je aan alle voorschriften te houden. Neem nu de mondmaskers alleen al. Daarmee les geven is geen evidentie.

Oplossing: “Creatief omspringen met die richtlijnen”, stelt Boeve voor. In het geval van de mondmaskers kan dat bijvoorbeeld met een plexiglas-venster voor de leerkracht. Dan kan die beroep doen op al zijn of haar gezichtsexpressie. Of dat concreet voorstel ervan komt, is nog onduidelijk. “Als experts zeggen dat het even veilig is als een mondmasker”, klinkt het bij de bonden.

Tekort aan plaats

De social distancing op school brengt een praktisch probleem met zich mee. Elke leerling moet vier vierkante meter hebben volgens het draaiboek van de Vlaamse overheid. Wat meteen een nieuw probleem opwerpt: de klaslokalen zijn niet groot genoeg. De klassen in groepen van een tiental leerlingen opsplitsen - dat ontdubbelen - brengt maar een beetje soelaas, want dan kun je die niet meer tegelijk les geven.

Oplossing: Het kabinet van minister Weyts geeft aan dat “regelfetisjisme niet de bedoeling is”. Een klas van 21 leerlingen bijvoorbeeld kunnen perfect in een groep van tien en een groep van elf. Boeve wijst naar het pragmatisme van enkele scholen, die klassen opdelen in een voormiddag- en een namiddaggroep. Al krijgen die leerlingen dan wel niet al hun lessen.

Tekort aan leerkrachten

Een tweede probleem van die social distancing is een tekort aan leerkrachten. Zelfs als je plaats genoeg hebt, moet je ook volk voor de klas krijgen die de lessen kunnen geven. In het basisonderwijs kan een school in een ideaal scenario leerlingen uit het zesde, het eerste en het tweede leerjaar terug binnenlaten. Als die klassen allemaal in twee worden gekapt, dan zullen de leerkrachten uit de andere leerjaren moeten bijspringen. Maar die moeten dan weer hun preteaching doen. “Het is niet de bedoeling dat onze mensen drie dubbel zo hard moeten werken”, zegt Koen Van Kerkhoven van de christelijke vakbond COC. “Dan vallen ze op termijn met een andere ziekte dan corona uit.”

Oplossing: Ook hier kan klassen opdelen een groot stuk helpen. “We zullen moeten keuzes maken”, zegt Nancy Libeer van de socialistische vakbond ACOD. “Om alle klassen te ontdubbelen én preteaching te blijven geven, daar hebben we gewoon het volk niet voor.” Zeker niet omdat de overheid ook naar de scholen kijkt om opvang aan te bieden. “Het is aan de scholen zelf om te beslissen hoe ver ze kunnen gaan.”

Opvang

De economie moet vanaf 4 mei weer beginnen draaien. Dat betekent ook dat er een pak ouders bijkomen die opvang moeten vinden voor hun kroost, omdat ze weer moeten gaan werken. De scholen moesten daarvoor instaan. En die zitten al met een tekort aan plaats en aan mankracht. “Voorspellen hoeveel extra leerlingen naar de noodopvang zullen komen vanaf 11 mei, is onmogelijk”, zegt Boeve. “In elk geval is onderwijs de eerste opdracht van de scholen als het erop aankomt om te kiezen tussen opvang en onderwijs.”

Oplossing: Net als in de paasvakantie zoekt het onderwijs hulp bij de steden en de gemeenten. Bibliotheken, sportzalen en andere leegstaande gebouwen kunnen dienen als opvangruimte. En voor de opvang kunnen ze teruggrijpen naar studenten die speelpleinwerking doen. Boeve sluit ook andere mensen zonder onderwijservaring niet uit.

Zo veel mogelijk les geven

De Nationale Veiligheidsraad geeft de mogelijkheid om toch meer les te geven in het secundair. Niet enkel de jongeren uit het zesde jaar, maar ook die uit de twee andere scharnierjaren - het tweede en het vierde - zouden naar scholen kunnen terugkeren. Om toch nog zo veel mogelijk les te geven en zo min mogelijk achterstand op te bouwen tegenover een normaal jaar. “Maar als je meer leerlingen in een school hebt, moeten de coronamaatregelen dan niet verstrengd worden”, vraagt Van Kerkhoven zich af. “En valt dat te rijmen met een koepel die de maatregelen net wat soepeler wil toepassen?”

Oplossing: Het kabinet-Weyts, de onderwijskoepels en bonden buigen zich vandaag over de kwestie. De bonden laten duidelijk verstaan dat ze zo’n verruiming geen goed idee vinden. “Ik zal mij ten stelligste verzetten”, zegt Marnix Heyndrickx van VSOA Onderwijs. “Laten we eerst evalueren hoe het loopt voor we nog meer hooi op onze vork willen nemen.” Maar de katholieke koepel wil dan weer zo veel als mogelijk les geven. “We lopen onherstelbare leerschade op”, zei Boeve dit weekend nog.

“We hebben drie weken de tijd om dit allemaal voor te bereiden en we zullen ze nodig hebben”, zegt Weyts. “Het wordt een huzarenstukje.”