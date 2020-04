Trump: “Ik weet hoe het gaat met Kim Jong-un, maar kan er niet over praten”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een persconferentie over de strijd tegen Covid-19 gezegd dat hij weet hoe het met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat maar er niet over kan praten.

Gevraagd of hij een update had over de gezondheid van Kim Jong-un, waar de laatste dagen druk over gespeculeerd wordt, zei Trump: “Ik kan het je niet exact zeggen. Ja, ik heb een zeer goed idee, maar ik kan er nu niet over praten. Ik wens hem gewoon het beste. Ik heb een heel goede relatie gehad met Kim Jong-un. Als ik niet de president was, zou je in oorlog geweest zijn met Noord-Korea. Dat kan ik je wel zeggen. Hij verwachtte dat. Ik hoop dat hij oké is. Ik weet wel hoe het met hem gaat. Je zal het waarschijnlijk in de nabije toekomst horen.”

Tijdens de persconferentie had Trump het voorts over de samenwerking met private bedrijven om tot een sterk opgedreven testcapaciteit voor Covid-19 te komen. “We testen nu 200.000 mensen in één dag.” De coronatesten zijn het speerpunt van de gefaseerde strategie om staten “zo snel mogelijk, maar veilig” weer te laten openen.

Volgens Trump veroorzaken de coronamaatregelen ook overlijdens. “Mensen kunnen hun winkels niet openen en verliezen hun kostwinning. Dat kost ook levens. Geen vrijheid veroorzaakt ook enorme problemen, inclusief dood.”

De Amerikaanse president sloot niet uit dat de federale overheid staten zou aanklagen, als de vrijheid en rechten die in de grondwet zijn vastgelegd te veel ingeperkt worden. “Dat zou afhangen van de staat. Maar je moet dat vragen aan justitieminister William Barr.”

De president verwacht dat de economie zich in het derde kwartaal zal beginnen te herstellen en dat het vierde kwartaal “spectaculair” en “ongelooflijk” zal zijn. “Ik bouwde de beste economie die de wereld ooit gezien heeft. Maar dan op een dag, door iets wat nooit gebeurd zou moeten zijn, moesten we die sluiten. We zijn klaar om vooruit te gaan. Maar we zullen nooit de slachtoffers vergeten die opgeofferd zijn door incompetentie of iets anders.”

“Er is zo veel onnodige dood in dit land. Het had kunnen gestopt worden aan de bron, maar iemand besliste om dat niet te doen.”