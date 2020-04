Jonge skater komt om bij aanrijding op honderd meter van zijn woning

Stekene - Op de Heirweg in Stekene gebeurde maandagavond om 21.50 uur een dramatisch ongeval. Een jongeman werd bij het oversteken ter hoogte Polken aangereden terwijl hij met zijn skateboard de Heirweg overstak. De jongeman was op weg naar huis, amper honderd meter verderop.

Door de klap kwam het slachtoffer hard met zijn hoofd tegen de voorruit van de wagen terecht. Hij landde een twintigtal meter verder op de rijbaan. Een ziekenwagen en MUG-team snelden ter plaatse en poogden het slachtoffer nog te reanimeren maar dit mocht helaas niet baten.

Foto: bfs

Omdat het slachtoffer amper honderd meter verderop woonde, kwamen familie, vrienden en buren naar de plaats waar het drama plaatsvond. Een aantal van hen verkeerde in shock. De lokale politie liet medewerkers van de dienst slachtofferhulp ter plaatse komen om hen op te vangen. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden waarin het ongeval plaatsvond te achterhalen.

Het dodelijke slachtoffer is een 20-jarige jongeman. Hij woonde op amper honderd meter van waar het noodlottige ongeluk zich afspeelde. De jongeman volgde een opleiding aan de hotel- en toerismeschool Spermalie en werkte sinds eind februari in de keuken van een restaurant in Nieuwkerken-Waas.

Foto: bfs

Zachtaardig en erg vriendelijk

De verslagenheid na het ongeval is enorm groot op de Heirweg en Polken. Buren van de jongen omschreven hem als een zachtaardige, erg vriendelijke en vrolijke jongen.

Hij was op weg van zijn grootouders die amper 200 meter verder op Polken wonen terug naar huis. Bij het oversteken van de straat liep het dus helemaal mis.

De bestuurder van de wagen die in de richting van Moerbeke reed was in shock.

Foto: bfs