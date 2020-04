Lufthansa wil Brussels Airlines niet loslaten

De Duitse luchtvaartgroep rond Lufthansa wil de Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines niet loslaten. Dat staat in een brief die Carsten Spohr, de CEO van de groep, verstuurd heeft naar premier Sophie Wilmès en die de VRT-redactie kon inkijken.

Brussels Airlines heeft dringend hulp nodig van de federale overheid. Het bedrijf heeft nog genoeg financiële middelen om te overleven tot ongeveer eind mei. De luchtvaartmaatschappij heeft intussen bij de federale overheid aangeklopt met de vraag om het bedrijf financieel te helpen. Het bedrag dat daar nu bij circuleert: 290 miljoen euro.

Met een brief van de CEO van de Lufthansagroep (bestaande uit het Duitse Lufthansa, het Zwitserse Swiss, het Oostenrijkse Austrian, het Belgische Brussels AIrlines en lagekostenmaatschappij Eurowings) aan premier Wilmès wil het bedrijf een aantal zaken verduidelijken: “Het is belangrijk dat we winstgevend blijven en dat we onze concurrentiële positie kunnen blijven behouden als groep.”

Groep samenhouden

Dat de Duitsers zo openlijk beklemtonen dat ze de groep willen samenhouden en dus niet bereid zijn om Brussels Airlines te laten gaan is belangrijk, luidt het. De voorbije jaren was de Duitse koers rond Brussels Airlines niet altijd even duidelijk. Verder in het document hameren de Duitsers op het feit dat eventuele overheidssteun voor Brussels Airlines ook enkel zal gebruikt worden voor Brussels Airlines.