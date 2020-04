Scholen openen lukt niet op één twee drie: dit zijn de problemen en de mogelijke oplossingen

Nog drie weken heeft het onderwijsveld om de terugkeer van de eerste leerlingen voor te bereiden. En dat is krap. Want voor elke stap vooruit, duiken een paar nieuwe problemen de kop op. Langs alle kanten wordt de alarmbel geluid. “Het wordt een huzarenstukje om dit in orde te krijgen”, klinkt het bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).