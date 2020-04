Fusieploeg Lokeren-Temse zit niet stil: nieuwe Braziliaanse spits en operational manager

Na Gil Van Moerzeke heeft KSC Lokeren-Temse nog een spits aangetroken, de 34-jarige Daniel Rodrigo de Oliveira. De aanvaller komt over van FC Knokke, het team dat pas promoveerde uit tweede amateurklasse.

In die reeks zal KSC Lokeren-Temse, een samenwerking tussen het failliet verklaarde Sporting Lokeren en KSV Temse, komend seizoen ook spelen. Daarnaast versterkte de club rond voorzitter Hans Van Duysen zich ook met Daniel De Paepe. Hij wordt operational manager. De Paepe wordt hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de catering en horecagedeelte binnen de club.

Rodrigo de Oliveira werd geboren in Brazilië en voetbalde in eigen land tot zijn 22e. In 2007 kwam hij naar Europa en speelde onder andere bij VW Hamme, SKN Sint-Niklaas, White Star Woluwe, KMSK Deinze en Cercle Brugge. De Braziliaan is rechtsvoetig en wordt het liefst uitgespeeld als diepe spits, maar zou ook in de rol van schaduwspits kunnen fungeren.

