Standard is niet mals voor Orlando Sa na uitspraken over coronacrisis in België: boete en verplichte terugkeer

Orlando Sa (31) hekelde in het Portugese A Bola de Belgische aanpak van het coronavirus. Tot ongenoegen van Standard, dat zijn spits beboet en de opdracht gaf terug naar België af te reizen.

“Er vallen veel doden, vooral in de rusthuizen. Het gezondheidssysteem werkt slecht. Ze hebben te weinig middelen en de regering reageerde ook te laat.” Deze uitspraken van Sa deden bij velen wenkbrauwen fronsen en ook bij Standard was men furieus toen men het interview onder ogen kreeg.

Maandag zette de club via een communiqué Sa op zijn plaats. “Het is duidelijk dat Orlando Sa zich persoonlijk uitdrukt, maar als speler van onze club moet hij elk interview melden aan ter goedkeuring zoals dit contractueel vastgelegd is. Het is niet aan voetballers om zich publiekelijk uit te drukken over het beheer van deze gezondheidscrisis. Iedereen moet zijn plaats kennen. Bovendien keerde de speler terug naar Portugal zonder de club hiervan op de hoogte te stellen, zoals hij dit nochtans had moeten doen. Dit gaat intern een staartje krijgen.”

De overbodige Sa, net als Luis Pedro Cavanda dit seizoen in de Luikse C-kern, mag zich aan een boete verwachten en moet van de Rouches ook terugkeren naar België.