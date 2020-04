Robert Herbin, mythische oud-coach van Saint-Etienne, sterft op 81-jarige leeftijd

Robert Herbin, de legendarische coach van Saint-Etienne tijdens haar glorieperiode in de jaren ‘70, is maandag op 81-jarige leeftijd overleden. Roland Romeyer, de voorzitter van de groenhemden, bevestigde het nieuws aan AFP. Zijn dood is niet gerelateerd aan het coronavirus. Herbin lag sinds vorige week zaterdag in het ziekenhuis voor ernstig hart- en longfalen.

Herbin was eerst een trouwe clubspeler van Saint-Etienne alvorens hij in 1972, op nauwelijks 33-jarige leeftijd, hoofdcoach werd van ‘Les Verts’. In eigen land volgden nog eens vier titels en drie bekers, nadat hij als speler ook al vijf kampioenschappen en drie bekers had mogen bijschrijven. Enkel een Europese beker bleef uit. In 1976 verloor Saint-Etienne de finale van de Europacup I van Bayern München.

Herbin werd de ‘Sfinx’ genoemd omwille van het feit dat hij nooit zijn emoties toonde. Hij bleef uiteindelijk elf jaar hoofdcoach van Saint-Etienne, van 1972 tot 1983. Tussen 1987 en 1990 volgde nog een minder succesvolle terugkeer, zonder prijzen.

Herbin, als speler 23-voudig Frans international en aanwezig op het WK van 1966 in Engeland, coachte verder nog Olympique Lyon (1983-1985), het Saoedische Al Nasr (1985-1986), Strasbourg (1986-1987) en Red Star (1991-1995).

