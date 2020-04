Stad Dendermonde laat openen ramen en deuren weer toe na brand bij VKP

De rookontwikkeling na de brand bij papier- en kartonproducent VKP Packaging in Oudegem is aanzienlijk verminderd. Foto: svl

Dendermonde - De rookontwikkeling na de brand bij papier- en kartonproducent VKP Packaging in Oudegem is aanzienlijk verminderd en het blusdebiet is drastisch teruggeschroefd. Omwonenden mogen ramen en deuren opnieuw open en de ventilatie mag opnieuw ingeschakeld worden, meldt de stad Dendermonde.

De bluswerken verlopen volgens de stad Dendermonde volgens planning. Vermoedelijk zal nog tot dinsdagavond moeten worden geblust.

Door de inzet van de brandweer en de regen is de brand afgezwakt en wordt de rook neergeslagen. Omwonenden kunnen ramen en deuren opnieuw openen. Wie asresten wil verwijderen van muren, tuinmeubels of terras, kan dit gewoon doen met water en eventueel zeep, voor zover dit nog niet gebeurd is door de regen, meldt Dendermonde.

Maandagnamiddag vatte bij VKP Packaging een grote stapel papierbalen vuur. Bij metingen op verschillende locaties werden geen abnormale waarden gemeten op de begane grond.