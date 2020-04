Lebbeke - Dinsdag gaat de assisenzaak van start tegen de vrouw (20) uit Lebbeke die ervan wordt verdacht haar tweejarig stiefdochtertje Chelsea te hebben verdronken in bad. Opmerkelijk: de vrouw ontkent hardnekkig én heeft nog steeds een relatie met de vader.

De feiten speelden zich af in de vooravond van 2 juni 2018. Megan D., toen nog maar net achttien jaar, was twee weken eerder ingetrokken bij haar vriend en zijn tweejarig dochtertje Chelsea in de Stationsstraat ...