Diego Maradona flikt het onmogelijke: zijn club Gimnasia ontloopt degradatie (weliswaar met de nodige hulp)

Diego Maradona wordt nu ook bewierookt als coach nadat hij de degradatie wist te ontlopen met zijn club Gimnasia y Esgrima de la Plata. Een knappe prestatie, dat zeker, al werd de Argentijnse levende legende hiervoor wel stevig geholpen door de Argentijnse voetbalbond.

De club van Maradona profiteert van het besluit van de Argentijnse voetbalbond om de competitie stop te zetten. AFA-voorzitter Tapia maakte namelijk bekend dat er dit en volgend seizoen geen clubs zullen degraderen uit de Argentijnse hoogste divisie.

Gimnasia stond over de laatste drie seizoenen afgetekend laatste in de stand. Die stand bepaalt welke drie clubs degraderen in Argentinië. Er stonden nog tien duels op het programma in de Copa de la Superliga.

Maradona staat sinds september aan het roer bij Gimnasia en veroverde sindsdien amper 23 punten in negentien competitieduels. Het leek tien wedstrijden voor het einde niet genoeg om het onvermijdelijke te voorkomen, maar door het besluit van de AFA wordt hij dus op de valreep gered.

De Argentijnse media zinspelen dan ook gretig op ‘het mirakel van Gimnasia’ en de godenstatus van Pluisje op sociale media kreeg weer een fikse boost.

