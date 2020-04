Opnieuw 123 ziekenhuisopnames in ons land, 134 overlijdens, Van Gucht: “Als cijfers verder blijven dalen, zal het mogelijk zijn om de maatregelen te versoepelen”

Er zijn in ons land de afgelopen 24 uur 123 mensen in het ziekenhuis opgenomen wegens het coronavirus. Daarnaast werden 134 nieuwe overlijdens gerapporteerd. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht bekendgemaakt.

De voorbije dagen schommelde het aantal ziekenhuisopnames steevast rond 200. Er werd al gewaarschuwd dat de versoepeling van sommige maatregelen mogelijk uitgesteld zou moeten worden, als die aantallen niet zouden dalen.

Maandag was er verbetering in zicht, met maar 127 ziekenhuisopnames, en die verbetering lijkt zich dinsdag verder te zetten met 123 ziekenhuisopnames.

Volgens Van Gucht kunnen de maatregelen versoepeld worden als de cijfers blijven dalen. Hij benadrukt dat het virus niet zal verdwijnen en dat het belangrijk is om mensen die het grootste risico lopen te beschermen en af te schermen. Hij verwijst naar mensen met een hoge leeftijd, maar ook naar chronisch zieken, zoals diabetespatiënten of mensen met een long- of nieraandoening.

Verder mochten de afgelopen 24 uur 65 mensen het ziekenhuis verlaten, zodat er nu nog 3.976 mensen in het ziekenhuis behandeld worden voor COVID-19. Dat zijn er 8 meer dan een dag eerder. Van hen liggen er 876 op intensieve zorgen (-27).

Er werden voorts 134 overlijdens gerapporteerd (78 in Vlaanderen, 40 in Wallonië en 16 in Brussel), wat het totale aantal sterfgevallen op 7.331 brengt. Van die 134 overleden 67 mensen in het ziekenhuis en 64 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 80 procent bevestigd door een test.

Zesenveertig procent van het totale aantal overlijdens viel te betreuren in de ziekenhuizen, 53 procent in woonzorgcentra (en 1 procent is onbekend).

De afgelopen 24 uur werden ten slotte 647 besmettingen met het coronavirus bevestigd. Daarvan wonen er 215 in Vlaanderen, 306 in Wallonië en 117 in Brussel. In België werden tot nu toe 47.334 besmettingen gemeld.