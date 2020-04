Sector vindt versoepeling bezoekregeling rusthuizen te voorbarig: “Ze hebben een nachtmerrie achter de rug”

De taskforce die de coronacrisis in de welzijnssector opvolgt hoopt tegen midden mei weer bezoek te kunnen toelaten in woon-zorgcentra. Daarmee zou na ruim twee maanden een einde komen aan de lockdown voor de bewoners. Maar koepelorganisatie Zorgnet-Icuro is het niet eens met de timing: “Te voorbarig.” En hoe zou zo’n bezoek verlopen?