Viroloog Steven Van Gucht: “Als deze daling aanhoudt, kunnen maatregelen snel versoepelen”

De dalende cijfers van zowel het aantal nieuwe ziekenhuisopnames als het aantal mensen dat op intensieve zorgen verblijft, doet viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) besluiten dat “het mogelijk zal zijn om de maatregelen te versoepelen.” Voorwaarde is wel dat de dalende curve de komende dagen aanhoudt, zo beklemtoont hij.

De voorbije dagen was er twijfel gerezen of de aangekondigde versoepelingen wel konden doorgaan. Zo zei viroloog Marc Van Ranst dat het aantal dagelijkse nieuwe ziekenhuisopnames eerst onder de 100 moest zakken, terwijl we vandaag nog steeds aan meer dan 120 opnames zitten. Viroloog Steven Van Gucht voegde daar maandag aan toe dat ook het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorgen – waar nu nog 876 patiënten liggen – nog eerst fel naar beneden moest, richting de 450 zelfs.

Maar nu de curve van zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorgen al twee dagen daalt, meent alvast Van Gucht dat “wanneer deze positieve evolutie de komende dagen aanhoudt”, de maatregelen effectief vanaf begin volgende week versoepeld kunnen worden.

Met de nodige nadruk waarschuwde hij er dinsdagochtend tegelijk voor het gevaar nog lang niet geweken is. En dat de dalende curve “niet betekent dat het virus is verdwenen. Het zal ook de komende weken niet verdwijnen.”

Hij roept daarom ouderen uitdrukkelijk op zich te blijven beschermen, net als risicopatiënten die met diabetes, een hoge bloeddruk of long-, hart- en nieraandoeningen kampen. “Wanneer we hen goed beschermen, kunnen we de grootste risico’s controleren en tegelijk een aantal maatregelen versoepelen”, aldus nog de voorzitter van het wetenschappelijk comité rond de aanpak van het coronavirus.