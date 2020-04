Pentagon geeft video’s vrij van UFO’s die gespot werden door piloten

Het Pentagon heeft drie video’s van vermeende UFO’s vrijgegeven. Die zijn gemaakt door piloten van de Amerikaanse Marine en deden de voorbije jaren al de ronde op het internet. Het Pentagon deelt ze nu zelf om te tonen dat de video’s echt zijn en dat het wel degelijk om ongeïdentificeerde voorwerpen gaat. “We willen misverstanden de wereld uit helpen”, klinkt het.

De drie video’s werden gemaakt in 2004 en 2015 en werden het eerst naar buiten gebracht door To the stars Academy of Arts & Sciences, de onderzoeksinstelling rond UFO’s van gewezen Blink-182-zanger Tom DeLonge, tussen december 2017 en maart 2018. Toen getuigde een van de piloten hoe hij in 2004 de video gemaakt had toen hij plots een vreemd voorwerp zag vliegen.

“Hoe dichter ik kwam, hoe sneller het vloog”, zei David Fravor, gepensioneerd piloot bij de Amerikaanse Marine, toen bij CNN. “Het versnelde richting het zuiden en was dan binnen de twee seconden verdwenen. Het was extreem abrupt, alsof het een pingpongbal was die tegen een muur botste. Het raakt de muur en schiet dan de andere richting uit. Zo snel ging het.”

De video’s kwamen ook bij het Pentagon terecht. Daar werd er al die jaren schijnbaar niets mee gedaan, tot nu. Het deelde de video’s zelf om “misverstanden uit de wereld te helpen”. Het bevestigt op die manier dat de beelden legitiem zijn, maar de voorwerpen die erop te zien zijn blijven als UFO bestempeld. Of het om buitenaards leven gaat, wat veel mensen op het internet suggereren, daar heeft het Pentagon geen antwoord op.

Senator Harry Reid uit Nevada liet zich eerder al uit over de video’s en laat ook ditmaal van zich horen op Twitter. “De VS moet dit ernstiger nemen en dit wetenschappelijk veel dieper onderzoeken om te bekijken of er gevaar is. Het Amerikaanse volk verdient het om geïnformeerd te worden.”