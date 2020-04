Essentiële verplaatsing of niet: deze autopapieren moet je kunnen tonen als de politie je controleert

Bots je op een politiecontrole om na te gaan of je wel een essentiële verplaatsing maakt, zorg dan dat je je boorddocumenten bij de hand hebt. Welke documenten dat precies zijn, weten chauffeurs vaak niet, zo merken politiediensten. Denk er aan: enkel de originele papieren tellen. Een kopie is niet geldig.

Door de coronacrisis en de extra controles op niet-essentiële verplaatsingen, is het de politie nog eens opgevallen hoe weinig mensen onmiddellijk de juiste boorddocumenten overhandigen. Daarom lijsten we ze nog eens op.

Allereerst is er het rijbewijs van de bestuurder, dat uiteraard geldig moet zijn voor de categorie van het voertuig dat hij op het moment van de controle bestuurt.

Foto: FOD Binnenlandse Zaken

Momenteel zijn er nog papieren rijbewijzen in omloop. Die zullen tegen 2033 geleidelijk aan worden vervangen door rijbewijzen in kaartvorm (net als je identiteitskaart). Tot dan blijft een papieren versie ook geldig, weet Secunews.be

Als je je rijbewijs verloren hebt of wanneer het fel beschadigd is of je niet meer op de foto lijkt, onderneem je best zo snel mogelijk stappen om het te laten vervangen.

Je moet ook het verzekeringsbewijs (ook wel de groene kaart genoemd) kunnen voorleggen. De geldigheidstermijn van dat document mag natuurlijk niet verstreken zijn op het moment van de controle.

De politie kan ook het kentekenbewijs (=inschrijvingsbewijs) controleren. Sinds 1 september 2013 bestaat dat uit twee afzonderlijke delen: het deel “voertuig” dat, zoals de naam al doet vermoeden, in het voertuig moet liggen, en het deel “domicilie” dat zorgvuldig thuis moet worden bewaard. Als je een van de delen kwijtraakt of er een deel wordt gestolen, meld dit dan bij de politie en vraag een duplicaat aan bij de DIV.

Als een voertuig al eens gekeurd werd, kan de politie het keuringsbewijs opvragen. “Zorg ervoor dat de geldigheidsdatum van dat document niet verstreken is”, zegt commissaris Olivier Quisquater van de federale politie.

Vergeet ook de eventuele opmerkingen over kleine of grote gebreken aan uw voertuig niet in orde te laten maken. Anders riskeert u dat uw voertuig uit het verkeer wordt gehaald. Dat is ook het geval wanneer uw keuringsbewijs vervallen is of wanneer u de uitnodiging om zich aan te bieden bij de technische controle hebt genegeerd.

Er wordt wel eens gezegd dat je je originele documenten het best thuis bewaart, zo kunnen niet gestolen worden, en dat je beter kopieën op zak of in de auto hebt.

“De politie zal de originele documenten willen zien, geen kopieën. Als je die niet kan voorleggen, is het mogelijk dat er een proces-verbaal wordt opgesteld. In dat geval moet je je auto ook ter plaatse achterlaten tot je de originele documenten hebt voorgelegd aan de politiedienst die de controle deed”, zegt Quisquater.

Wie ouder is dan 15 jaar en zich op de openbare weg bevindt, moet zijn identiteitskaart altijd bij zich moet hebben. Die kan bijvoorbeeld worden opgevraagd bij een controle na een overtreding.

In deze coronatijden is het ook nodig dat u een bewijs voor essentiële verplaatsingen hebt. Tenzij u gewoon naar de winkel gaat. Zo en attest kan afgeleverd worden door uw werkgever of een officiële instantie. Hebt u dat niet en zet de politie u bijvoorbeeld ’s avonds laat aan de kant, riskeert u een boete van 250 euro.