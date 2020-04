MNM doet jarige Maggie De Block (58) hip mondmasker cadeau

Maggie De Block wordt vandaag 58 jaar. Vieren zit er niet meteen in voor de minister van Volksgezondheid (Open VLD). Toch wilde radiozender MNM een feestje bouwen. Deze morgen verraste Peter haar met een telefoontje tijdens De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow.

Op het moment dat Maggie met Peter aan de lijn hing, stond Kawtar klaar met een kleine verrassing aan haar voordeur (op veilige afstand, uiteraard). Ze bracht Maggie een gepersonaliseerd mondmasker dat MNM liet maken door een grootmoeder van één van de teamleden.

Op dat masker staat: MNM – Maggie and More. Hoewel de minister het bezoekje helemaal niet verwacht had, had ze wél snel door dat het om een speciaal mondmasker ging. Echtgenoot Luc zat mee in het complot.