Grote vraag van meer dan 40 consumentenverenigingen om Nutri-Score-etikettering te verplichten in Europa

Een coalitie van zo’n 40 consumentenverenigingen, politieke besluitvormers, academici, fabrikanten en voedseldistributeurs, eist dat Nutri-Score, het voedselkeuzelogo voor levensmiddelen, verplicht wordt in de Europese Unie. Dat meldt Test Aankoop.

De Nutri-Score werd in België in 2019 in werking gesteld. Aan de hand van vijf letters en een kleurencode van groen naar rood kan de consument de voedingskwaliteit van een product aflezen.

Volgens verschillende nationale en internationale studies wordt dit label het best begrepen door de consument en is het daarom het meest effectief om hen te begeleiden naar gezondere voedingskeuzes.