Dertig jaar geleden de laatste landstitel, nu speelt het coronavirus spelbreker: zo liep het vijf keer nét mis voor Liverpool

Dag op dag het dertig jaar geleden trapte John Barnes Liverpool naar winst op Anfield tegen Queens Park Rangers. De overwinning was goed voor de 18e en voorlopig laatste landstitel van de Reds en markeerde het einde van zesentwintig jaar dominantie in de Premier League. Keer op keer ging het daarna fout sinds 1990.

Liverpool stapelde immers tot 1990 de trofeeën op: 13 landstitels, 6 Europese bekers, 4 FA Cups en 4 League Cups werden veroverd.

De (voorlopig) laatste kampioenenploeg van Liverpool: Peter Beardsley, Ronnie Rosenthal, Gary Gillespie, Jan Molby, Ronnie Whelan, Ian Rush, Gary Ablett, Peter Barnes, Bruce Grobbelaar, Brian Burrows, Barry Venison, Glenn Hysen, Alan Hansen, Steve Nicol, Ray Houghton en Steve Staunton. Foto: BELGAIMAGE

Daarna volgde 30 jaar van leegte, de pletwals was niet meer. Sporadisch lieten de Reds nog een opflakkering noteren, met een UEFA Cup en ook een handvol bekers in eigen land. Twee Champions League-triomfen in 2005 (de onwaarschijnlijke remonte tegen AC Milan) en 2019 (met het beslissende doelpunt van Divock Origi) konden de pijn enigszins verzachten, maar die landstitel bleef maar uit.

Dit seizoen kon enkel het coronavirus het elftal van Jurgen Klopp afstoppen op weg naar het hoogste schavotje in de Premier League. Met 25 punten voorsprong kon het gewoon niet meer misgaan. Hoe slaagde Liverpool er sinds 1990 toch in om telkens de titel te verkwanselen?

Geen vervolg in 1990-1991

Het hele seizoen werd overschaduwd door het plotse afscheid van clublegende Kenny Dalglish. Na zes uiterst succesvolle jaren, zwaaide de Schot in februari onaangekondigd af. Qua timing kon het adieu tellen: Dalglish trok de deur van Anfield achter zich dicht minder dan 48 uur na het 4-4 gelijkspel in de geladen Merseyside derby tegen Everton.

Assistent Ronnie Moran nam tijdelijk over en incasseerde meteen een tikje door een nederlaag tegen Arsenal. Toch herpakte Liverpool zich snel met 3 stevige overwinningen op rij, met de 1-7 op het veld van Derby County als uitschieter.

Intussen werd Graeme Souness aangesteld als hoofdcoach, maar onder zijn hoede ging Liverpool kopje onder in moneytime. Op twee speeldagen van het einde werd met 4-2 verloren tegen Chelsea, op de voorlaatste speeldag bleek Nottingham Forrest met 2-1 te sterk. Liverpool parkeerde zich uiteindelijk als tweede op 7 punten van Arsenal. Goed voor het tiende seizoen op rij waarin de club telkens in de top twee eindigde, maar er volgde dus geen titelfeestje. En het zou best nog even duren.

Kenny Dalglish nam onvoorzien afscheid in 1991 Foto: AFP

2001-2002, ofte Arsenal versus de rest

Met drie ploegen maakten ze het de latere kampioen Arsenal knap lastig in 2001. Newcastle viel als eerste af in de titelrace, maar Liverpool en Manchester United legden de Gunners tot diep in de competitie het vuur aan de schenen. Een nederlaag op het veld van Tottenham deed de laatste titelkansen van Liverpool in rook opgaan. Zeker toen Arsenal op de voorlaatste speeldag de topper tegen Manchester United won. Recordaankoop Sylvain Wiltord velde het verdict met de enige goal van de wedstrijd.

De jonge Thierry Henry kroonde zich tot topschutter met 24 doelpunten, in de assistlijstjes spanden zijn fijnbesnaarde ploegmaats bij Arsenal Robert Pires en Dennis Bergkamp de kroon. De 5-0 thuiszege op de slotspeeldag tegen het al gedegradeerde Ipswich Town leverde Liverpool in extremis nog de tweede plaats op. Een schamele troostprijs.

Michael Owen en zijn ploegmaats beten in het zand in 2002 Foto: EPA

De ‘kleintjes’ kennen geen genade voor het dreamteam van 2008-2009

Hij noemde het zelf het “meest briljante team dat nooit de Premier League won”. Op het middenveld deelde aanvoerder Steven Gerrard zelf de lakens uit, geflankeerd door passeur Xabi Alonso en breker Javier Mascherano. Voorin ontbolsterde Fernando Torres volledig en kon coach Benitez altijd rekenen op de onverzettelijkheid van Dirk Kuyt. Met Martin Skrtel, Daniel Agger Sami Hyypia werd achterin een Scandivische muur opgetrokken met Pepe Reina als sluitstuk.

Midden maart leek Liverpool dan ook probleemloos naar de 19e landstitel te cruisen. Zeker na de 1-4 demonstratie van Liverpool op Old Trafford tegen concurrent Manchester United leek er geen vuiltje aan de lucht. Door de daaropvolgende nederlaag van de jongens van Alex Ferguson op het veld van Fulham, leek Man U definitief in de touwen te hangen.

Liverpool liet het daarna echter afweten tegen de kleintjes: zowel Stoke City, Fulham, West Ham en Hull kwamen op Anfield punten rapen. In de eindafrekening moesten The Reds dan toch 4 punten prijsgeven op hun eeuwige rivalen uit Manchester.

Fernando Torres maakte 14 competitiedoelpunten in het seizoen 2008-2009 Foto: Photo News

De val van een monument in de titelrace van 2013-2014

In de middencirkel waar clubicoon Steven Gerrard talloze aanvallen op gang trok, ging het tijdens de klepper tegen Chelsea mis. De skipper miste zijn controle en gleed vervolgens nog eens weg. Demba Ba kon op die manier met de bal aan de haal. In een zee van ruimte maakt de Senegalees zijn makkelijkste goal voor Chelsea tegen de kansloze Simon Mignolet. In de blessuretijd velde Willian het verdict met de 0-2 om zo een reeks van 16 wedstrijden zonder nederlaag van Liverpool ongedaan te maken. Manchester City nam de koppositie over en gaf die niet meer af.

Die fatale uitschuiver blijft Gerrard achtervolgen, ondanks dat het vandaag al reeds 6 jaar geleden is. Over het kanaal wordt hij omwille van die wedstrijdfase nog steeds smalend ‘Slippy G’ genoemd. “Die wond ligt nog open. Ik denk niet dat die ooit zal verdwijnen”, zei de huidig trainer van het Schotse Rangers daar vorig jaar nog over.

Six years ago today 😂 pic.twitter.com/oU5doW0Fhg — CeltsAreHere (@HereCelts) April 27, 2020

De pijnlijke uitschuiver van Steven Gerrard bleek fataal Foto: REUTERS

Haasje-over met Kevin De Bruyne en co. vorig jaar

Probeer het maar eens uit te leggen: amper 1 nederlaag en 97 punten halen in één seizoen en geen landstitel behalen. Liverpool vocht tot op de laatste speeldag een nek-aan-nekgevecht uit met Manchester City. Op de allerlaatste speeldag deed Liverpool wat het moest doen, Wolverhampton werd met 2-0 eenvoudig opzijgezet.

Welgeteld elf minuten mocht Liverpool zich kampioen wanen, tot uit Brighton doorsijpelde dat Sergio Agüero en Aymeric Laporte de achterstand van City hadden uitgewist. Niet Liverpool, wel Vincent Kompany mocht zijn 4e Premier Leaguetrofee in de lucht steken.

Klopp moest de titel aan Guardiola laten Foto: Photo News