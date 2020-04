Roularta zoekt hoofdredacteur voor Trends en Kanaal Z

Roularta Media Group is op zoek naar een gemeenschappelijke hoofdredacteur voor Trends en Kanaal Z. De twee redacties van beide media blijven apart bestaan, maar de merken moeten elkaar meer versterken. “Eén hoofdredacteur moet een helikopterzicht hebben over beide merken”, zegt Xavier Bouckaert, CEO van de mediagroep, dinsdag.

Het weekblad Trends en zakenzender Kanaal Z moeten elkaar meer versterken en meer redactionele samenwerking nastreven. “Er moet meer stroomlijning komen in de aanpak van de inhoud”, benadrukt Bouckaert. “Er is nog veel onontgonnen potentieel. Op de website van Trends zijn nu al video’s van Kanaal Z te zien, maar dat kan beter en meer.”

Een gemeenschappelijke hoofdredacteur moet een helikopterzicht krijgen over beide redacties. Die redacties blijven apart bestaan en er wordt volgens de CEO van Roularta niet gesnoeid in het personeelsbestand.