Sevilla-coach Lopetegui houdt hart vast voor blessuregolf in La Liga: “Kijk maar naar de NFL”

Sevilla-coach Julen Lopetegui is geen voorstander van een te snelle herneming van het voetbal in La Liga. Hij waarschuwt voor een blessuregolf en haalt daarbij de Amerikaanse NFL aan als voorbeeld. “In een gelijkaardige situatie regende het toen achillespeesblessures.”

De 53-jarige Lopetegui leidde Sevilla voorlopig naar een derde plek in de Primera Division, na FC Barcelona en Real Madrid. De Spanjaard houdt rekening met het hervatten van de competitie, maar wil zich in Andalusië nauwgezet kunnen voorbereiden.

“Ik denk aan een voorbereiding van minstens vijf weken. Onder emotionele omstandigheden zullen wij om de drie dagen een wedstrijd moeten spelen. Dat is een zeer uitzonderlijke situatie. We moeten ons daarop kunnen voorbereiden”, vertelde Lopetegui aan het Spaanse blad Sport.

De oud-bondscoach van Spanje ziet een parallel met de Amerikaanse National Football League (NFL) en geeft een opmerkelijk statistiekje mee. “Na een conflict over de arbeidsomstandigheden lag de NFL in 2011 al eens drie maanden stil. In de eerste maand na de hervatting scheurden liefst 12 spelers hun achillespees, terwijl die blessure normaal bij gemiddeld 5 spelers per seizoen voorkomt.”

“Ik hoop dus dat we genoeg voorbereiding zullen krijgen, als het ministerie van Volksgezondheid het licht op groen zet”, besluit Lopetegui.