UEFA stelt met 25 mei ultieme datum voor duidelijkheid over hervatten van voetbalcompetities

De UEFA wil ten laatste op 25 mei weten hoe alle nationale voetbalcompetities weer hervat worden. Dat heeft de Europese voetbalfederatie laten weten aan alle 55 aangesloten bonden.

De UEFA wil nog steeds dat alle competities alles in het werk stellen om het seizoen af te maken. De bedoeling is dat ook de Champions League en Europa League nog een winnaar krijgen.

De UEFA zegt ook te begrijpen dat niet alle competities nog een bevredigend einde krijgen. Zo is de Nederlandse Eredivisie vrijdag voortijdig afgebroken, nadat de Nederlandse regering had besloten dat er voor 1 september niet meer gevoetbald mag worden in Nederland.

In ons land leek het na een aanbeveling van de Pro League om de competitie stop te zetten ook lange tijd die richting uit te gaan, maar de voorbije weken klonken toch weer stemmen om de competitie te hervatten. Maandag werd de stemming over het beëindigen van de Jupiler Pro League uitgesteld naar 4 mei.