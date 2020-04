Els Ampe verbaast vriend en vijand met haar keiharde uitspraken: het ‘ongeleide projectiel’ van Open VLD

Laken / Oostende -

Ze heeft het over “lockdowndictatuur” en noemde Leopold Lippens “de Vlaamse Trump”. Als kandidaat-voorzitter van Open VLD jaagt Els Ampe meer dan enkel Maggie De Block in de gordijnen met haar uitspraken. Wie is dit ogenschijnlijk ongeleide projectiel van de liberalen en wat drijft haar? “Ik maak me zorgen om haar.”