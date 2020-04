Antwerpse Zoo en Planckendael vragen om abonnement te verlengen tijdens coronacrisis: “100.000 euro omzetverlies per dag”

Antwerpen / Mechelen -

De Zoo van Antwerpen en Planckendael hebben in de maand april 100.000 euro omzetverlies geleden per dag en per park. De Zoo vraagt haar abonnees om hun abonnement te verlengen. “In deze onzekere en moeilijke tijden vragen wij de steun van onze grootste fans”, zegt woordvoerster Ilse Segers. “Er zijn geen inkomsten en de kosten voor voeding en verzorging van de dieren lopen door.”