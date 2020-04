Tusk roept op Poolse presidentsverkiezingen te boycotten want “ongrondwettelijk”

De vroegere Poolse premier en Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk heeft de Poolse kiezers opgeroepen om niet deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. Tegen de achtergrond van de coronapandemie wil de regering een stemming per brief houden, maar volgens Tusk is deze reorganisatie van de stembusgang onveilig en ongrondwettelijk.

“Naar mijn mening zouden we niet moeten deelnemen aan de stemming per post”, verklaarde Tusk dinsdag in een videoboodschap op sociale media. Tusk, een boegbeeld van de conservatief-liberale oppositiepartij Burgerplatform, vermeed naar eigen zeggen opzettelijk het woord “verkiezingen”. “Indien alle eerlijke en deftige Polen zeggen: ‘dit is geen verkiezing en we nemen niet deel’, dan zal PiS op het laatste moment terugkrabbelen”, meent hij.

In Polen staan op 10 mei presidentsverkiezingen op het programma. Als gevolg van de coronapandemie en de beperkende maatregelen besloot de conservatief-nationalistische regeringspartij PiS een stemming per post te houden. Hoewel het parlement nog geen wet over een stemming per brief heeft goedgekeurd, is de regering ondanks de organisatorische problemen en de juridische twijfels al volop bezig met de voorbereiding van de stembusgang. Het parlement zou op 6 mei stemmen.

Volgens de oppositie garandeert de plotse ommezwaai naar een stemming per brief de vereisten voor een eerlijk, gelijk en geheime stemming niet. De inderhaaste wijzigingen aan de kiescode zouden volgens Tusk ook de grondwet schenden. Tusk, die momenteel voorzitter van de Europese Volkspartij is, maakt zich sterk dat het mogelijk is om “redelijk snel” verkiezingen te organiseren als de politieke partijen in Polen daarover overeenstemming zouden bereiken.

Huidig president en PiS-kandidaat Andrzej Duda leidt momenteel in de peilingen. Volgens waarnemers vreest PiS dat de populariteit van Duda zou kunnen slinken eenmaal de economische gevolgen van de lockdown duidelijk worden.