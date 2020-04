Eerste ooievaarsjong van 2020 geboren in Zwin Natuur Park

In het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist is maandag het eerste ooievaarsjong van het jaar geboren. Het park verwacht de komende weken nog meer geboortes.

De geboorte vond plaats op een van de nesten aan de ooievaarstoren in het park. Dat nest is te zien op de livestreambeelden op de website www.zwin.be of het YouTube-kanaal van het Zwin Natuur Park. Al zal het jong in het begin nog niet te zien zijn. Het wordt voortdurend afgeschermd door de ouders.

Het jong is momenteel zowat twaalf centimeter groot en weegt 70 gram. Verwacht wordt dat het zich na een week wat meer zal laten zien.

Dit jaar zijn twaalf ooievaarsnesten in het Zwin bezet. Het park verwacht de komende weken dan ook nog meer geboortes.