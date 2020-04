Corona als beroepsziekte: wat betekent dat voor jou en wat als je bang bent om weer te gaan werken?

Na weken van thuiswerk of tijdelijke werkloosheid moeten velen onder ons maandag opnieuw naar het werk. En dat ziet niet iedereen zitten, zo blijkt uit een bevraging van het ABVV. We zijn bang om weer onder de mensen te komen en vrezen dat sommige werkgevers het “niet zo nauw” nemen met de coronamaatregelen. Daarom wil de vakbond het virus nu laten erkennen als beroepsziekte. Maar wat houdt dat in? En wat kan je doen als je de schrik te pakken hebt?