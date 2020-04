Meisje (6) komt in holst van de nacht met pinkjes vast te zitten in metalen matrasbodem, brandweer moet grote middelen inzetten

Ukkel - De hulpdiensten kregen in de nacht van maandag op dinsdag een oproep van panikerende ouders uit Ukkel. Hun 6-jarige dochtertje had het klaargespeeld om iets na middernacht vast te komen zitten met haar pinkjes van beide handen. De vingertjes staken vast in de metalen spijlen van de matrasbodem. Zelf kregen de ouders de vingers niet uit de metalen buizen. De brandweer kwam er aan te pas en zag geen andere oplossing dan de metalen spijlen door te snijden en het kind met de spijlen aan de hand richting ziekenhuis te sturen.

In het Sint-Elisabethziekenhuis kregen de dokters de klus echter ook niet geklaard. De pinkjes zaten vast achter een metalen binnenstuk in de spijlen. Bij elke beweging sneed het metaal dieper in de vingertjes van het kind. Een gespecialiseerd team van de brandweer werd opgetrommeld om het metaal met de grote middelen open te zagen. Na verzorging aan beide vingers mocht het meisje uiteindelijk opnieuw naar huis.