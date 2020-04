‘Project Restart’ krijgt vorm in de Premier League: extra wissels, neutrale stadions en een ‘spuugverbod’

Aanstaande vrijdag buigen belanghebben zich over het plan om de Premier League op 8 juni opnieuw op te starten. Enkele hete hangijzers komen aan bod: neutrale stadions, extra wissels, een spuugverbod en een budget van 4 miljoen pond voor testmateriaal.

De Britse regering ziet in de terugkeer van het voetbal een morele boost voor de hele bevolking volgens de Britse krant The Daily Mail. Op 8 juni zou ‘Project Restart’ dan ook helemaal operationeel moeten zijn en zou de Premier League achter gesloten deuren hervat kunnen worden. Tegen eind juli zou de competitie dan afgewerkt moeten worden, om zo op rechtmatige wijze de kampioen en degradanten te bepalen en de Europese tickets te kunnen verdelen. De meeste clubs moeten nog 9 wedstrijden afwerken, in totaal gaat het om 92 nog te spelen wedstrijden. Dit wil men allemaal in een strak tijdsschema van 50 dagen samenballen. Ook de FA Cup wordt in deze periode nog afgewerkt.

Om dit stevige ritme het hoofd te bieden, wordt de mogelijkheid bekeken om vijf wissels toe te staan. Omdat de clubs erop staan om minstens drie weken voorbereiding te hebben, zullen alle ploegen tegen 18 mei terug op het trainingsveld moeten staan. Hier zijn wel nog heel wat praktische problemen. Zo zitten een handvol spelers van Brighton nog steeds vast in hun thuisland omwille van het reisverbod.

Foto: EPA-EFE

Maandag bracht Sportsmail naar buiten dat de Premier League een budget van 4 miljoen pond zal moeten voorzien als ze iedereen willen testen. Spelers en staf moeten namelijk meerdere keren per week getest worden op symptomen van het gevaarlijke virus.

Een ander vraagteken vormen de speelstadions. In 20 verschillende stadions spelen, lijkt onmogelijk. De meeste clubs zien het zitten om uit te wijken naar neutrale voetbaltempels, zoals St George’s Park waar de nationale ploeg haar thuiswedstrijden afwerkt. Deze stadions zullen dan aan de strengste hygiënische voorschriften moeten voldoen om een zo steriel mogelijke omgeving te creëren.

Voetbal voor iedereen

De Engelse competitie overweegt ook om sommige wedstrijden gratis op televisie uit te zenden, om te vermijden dat teveel supporters samenhokken om de wedstrijden gezamenlijk op de betaalzenders te bekijken.

Dit was niet naar de zin van broadcasters Sky en BT, die niet zomaar hun uitzendrechten te grabbel willen gooien. De Premier League zoekt naar een tussenoplossing, waarbij de op papier minder aantrekkelijke wedstrijden alsnog gratis in de ether kunnen gegooid worden.

Tot slot zijn er nog de voorzorgsmaatregelen op vlak van gezondheid. Clubs discussiëren over het idee om spelers in quarantaine te houden in hotels zolang de competitie loopt. Zelfs de eigen familie zou zo niet op bezoek mogen komen. Net als in La Liga wordt bovendien overwogen om de ballen te steriliseren, contact tussen spelers tijdens corners te minimaliseren en spugen te verbieden op het veld.

Pep Guardiola en tal van spelers wacht quarantaine bij terugkeer

Manchester City-coach Pep Guardiola en ten minste acht van zijn spelers moeten wellicht wel nog veertien dagen in quarantaine wanneer ze terugkeren naar Engeland om de voetbalcompetitie te hervatten. Dat schrijft de Britse krant The Times. De Premier League ligt vanwege de coronacrisis sinds vorige maand stil, maar de clubs hopen in juni weer te kunnen voetballen.

Guardiola verblijft in Spanje sinds zijn moeder begin april overleed, ook acht van zijn spelers bij Manchester City bevinden zich in hun vaderland. Kevin De Bruyne verblijft wel nog steeds in Manchester.

Foto: Photo News

Volgens The Times wacht in ieder geval vier collega-managers en spelers van een aantal andere clubs hetzelfde lot als ze terugkeren naar Engeland. Wolverhampton Wanderers-manager Nuno Espírito Santo en zijn coachstaf zijn in Portugal, terwijl zeker vijf van zijn spelers elders verblijven. Hetzelfde geldt onder anderen voor Norwich City-manager Daniel Farke en Southampton-coach Ralph Hasenhüttl.

De clubs uit de Premier League vergaderen vrijdag over een mogelijke voortzetting van het seizoen. Arsenal, West Ham United en Brighton hebben voorzichtig de trainingen hervat.