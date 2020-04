Ook Franse Ligue 1 houdt er dit seizoen mee op

Kylian Mbappé en Neymar zullen we dit seizoen niet meer aan het werk zien. Foto: Photo News

De Nederlandse Eredivisie en - als er eindelijk een stemming volgt - de Belgische Jupiler Pro League krijgen nu ook navolging van een van de grote vijf voetballanden. Volgens het Franse L’Équipe wordt de Ligue 1 met onmiddellijke ingang stopgezet.

Ook de Franse Ligue 2 wordt niet meer afgewerkt. Wat er met promotie, degradatie en Europese tickets zal gebeuren is vooralsnog niet duidelijk. Met nog tien matchen te spelen staat het PSG van Rode Duivel Thomas Meunier - dat zelfs nog een inhaalmatch te goed heeft - ruim aan de leiding in de Franse hoogste klasse. Nog volgens L’Équipe wordt de jaargang 2020-2021 van de Ligue 1 trouwens pas in augustus op gang gebracht.