Online bevraging: preteaching blijft grote uitdaging en ouders weten niet hoe ze schermtijd van hun kind moeten terugschroeven

Kinderen spenderen in deze coronatijden veel meer tijd achter een scherm, maar toch zijn er in veel gezinnen nog niet genoeg toestellen voorhanden om efficiënt aan ‘preteaching’ te doen en kunnen kinderen vaak nog niet zelfstandig aan hun schooltaken werken. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een online bevraging van Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid.

Schermactiviteiten nemen een vlucht

Alle kinderen, van nul tot achttien jaar, kijken meer naar een scherm. Vooral videobellen, gamen en filmpjes kijken zijn veel populairder geworden. Bij kinderen tot zeven jaar nam videobellen met liefst 69,5 procent toe.

Preteaching grote uitdaging

Bijna 40 procent van de ouders geeft aan afspraken te moeten maken over het delen van toestellen in huis. Liefst 83 procent zegt dat hun kinderen het online schoolwerk niet zelfstandig aankunnen, wat voor een enorme druk op de thuiswerkende ouders zorgt en er volgens de ondervraagden toe kan leiden dat hun kinderen leerachterstand oplopen. Ook een slechte internetverbinding of het slecht kunnen omgaan met technologie (allebei 1 op de 10) bemoeilijkt het schoolwerk van thuis uit.

Evenwicht tussen school en ontspanning

Kinderen brengen even veel tijd door achter het scherm voor schoolwerk als dat ze doen voor vrijetijdsbesteding, zo blijkt uit de bevraging.

Oma en opa populair

57 procent van de kinderen videobelt af en toe met vrienden, liefst 81 procent doet dat ook geregeld met zijn of haar grootouders. Wat opvalt: het gaat niet alleen om klassieke gesprekken, maar er wordt ook voorgelezen, samen gegeten of spelletjes gespeeld.

Nieuws over corona

Kinderen willen mee zijn met de actualiteit. Jeugdjournaal ‘Karrewiet’ blijft de belangrijkste nieuwsbron in de lagere school, maar al vanaf het eerste leerjaar kijkt de helft van de kinderen ook mee met ouders naar het nieuws. Doorheen de lagere school stijgt dit cijfer, zelfs tot 64 procent in het vijfde en zesde leerjaar.

Schermafspraken

Aangezien we meer tijd achter een scherm spenderen, moeten we er ook meer afspraken over maken. 77 procent van de ouders geeft aan andere afspraken te hebben gemaakt dan voor de coronamaatregelen en 65 procent geeft aan meer te praten over schermen binnen het gezin, wat vaak (bij twee derde van de ondervraagden) ook soms tot conflicten leidt.

Het ideale zoethoudertje

Liefst 93 procent van de ouders gaf aan blij te zijn dat ze schermen hebben (zodat de kinderen afgeleid zijn en ze intussen zelf wat werk kunnen verrichten) en 68 procent geeft aan dat ze schermen vaker gebruiken om hun kind bezig te houden. “Het is heel moeilijk om thuiswerken te combineren met de kinderen. Daarom wordt er makkelijker meer scherm- en gametijd gegeven”, luidt het.

Schermtijd minderen

Een vraagstuk waar veel ouders mee worstelen: hoe schroef ik de schermtijd van mijn kind terug na corona? Medianest, een website rond mediaopvoeding, geeft enkele tips:

- “Wees niet te streng voor jezelf. In deze coronatijden mag het wat meer zijn. Voel je dus niet schuldig als je kond langer dan anders voor tv zit zodat jij kunt werken.”

- “Zorg voor een gezonde balans: laat extra schermtijd toe, maar zet daartegenover ook genoeg andere ontspanning zoals tekenen en bewegen.”

- “Zijn er discussies? Leg dan de gemaakte afspraken vast op papier.”

- “Schermtijd hoeft niet beperkt te blijven tot videobellen, chatten of gamen. Experimenteer eens met online (gezelschaps)spelletjes, samen koken of laat de grootouders een uurtje “virtueel” babysitten.”

- “Schermtijd hoeft niet passief te zijn. Je kind kan zelfs foto’s of video’s maken, je kunt dat samen doen… Je bent niet verplicht het resultaat online te zetten, hé.”

- “Merk je dat je kind zich zorgen maakt? Serveer het nieuws dan op kindermaat. Laat hen naar Karrewiet kijken in plaats van Het journaal. Zo krijgen ze nieuws te zien, aangepast aan hun leeftijd.