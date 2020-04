Man die politieagenten aanreed in Frankrijk, is aanhanger van ISIS

De automobilist die politieagenten heeft aangereden in de Franse stad Colombes, zegt dat hij bij Islamitische Staat hoort. De zaak is dinsdag in handen gegeven van het antiterreurparket. Dat parket heeft bekendgemaakt dat er een mes en een tekst in de wagen gevonden zijn. In de tekst zegt Youssef T. (29) dat hij zich met lijf en leden in de strijd gooit om de sharia overal in de wereld te vestigen.