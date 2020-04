Spaanse dokter barst in tranen uit wanneer ze namen slachtoffers voorleest

Een arts is afgelopen maandag in tranen uitgebarsten toen ze probeerde om de namen van alle gestorven gezondheidsmedewerkers voor te lezen. Verónica Casado is het hoofd van het gezondheidsdepartement van de regio Castilly y Léon. Ze beëindigde haar mededeling met het benoemen van verschillende collega’s die getroffen werden door het coronavirus.

Ze moest zich zichtbaar sterk houden en hield pauzes toen ze de slachtoffers bij naam noemde. Van artsen over verplegers tot conciërges, ieder slachtoffer kreeg een applaus voor zijn of haar inzet tegen het virus.

Casado eindigde haar toespraak met de volgende woorden: “Er zijn nog veel elementen waar we geen antwoord op hebben. Maar als er één ding is dat Covid-19 ons heeft duidelijk gemaakt de afgelopen maanden, is het dat we dit allemaal samen moeten bestrijden en dat we in staat zijn om het virus te verslaan.”

Spanje is opmerkelijk zwaar getroffen door Covid-19. Meer dan 23.500 personen bezweken aan het virus en meer dan 200.000 personen raakten ermee besmet. Men vermoedt dat het echte cijfer van besmettingen veel hoger moet liggen, omdat dit enkel de bevestigde en geteste gevallen zijn.