Minder dan de helft van bewoners met coronasymptomen in woon-zorgcentra ook echt positief: “Belangrijk voor interpretatie van cijfers”

Van alle bewoners in woon-zorgcentra met symptomen van Covid-19, testte tot nog toe slechts 41 procent ook effectief positief op de aanwezigheid van de longziekte. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdag bekendmaakte in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.

Het coronavirus houdt lelijk huis in een deel van de Vlaamse woon-zorgcentra. Bewoners en personeel met symptomen werden in eerste instantie niet systematisch getest, maar daar kwam enkele weken geleden verandering in. Intussen is ongeveer 46 procent van de personeelsleden getest, van wie 4 procent positief bleek voor corona, maakte Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdag bekend. Van de bewoners is ongeveer een derde getest, met net geen 13,5 procent positieve gevallen.

Opvallend: van alle geteste bewoners met symptomen van Covid-19 - denk aan hoesten of koorts - test ‘slechts’ 41 procent ook positief. Dat betekent dat bijna 60 procent niet besmet is met het coronavirus, ook al vertonen de patiënten in kwestie wel symptomen van de ziekte.

“Belangrijke nuance bij cijfers”

Belangrijke kennis, zegt Beke, onder meer om te vermijden dat zieke bewoners die niet besmet zijn met het virus toch op de cohorteafdeling voor coronapatiënten terechtkomen, waar ze alsnog besmet kunnen raken.

Maar ook voor de rapportage van het aantal sterfgevallen zijn de cijfers interessant: nu worden heel wat van de corona-overlijdens toegeschreven aan woon-zorgcentra, maar daar worden ook de bewoners die vermoedelijk aan het coronavirus overleden, maar niet getest werden, bijgeteld. “Dit vermindert het aantal sterfgevallen natuurlijk niet, maar wel de interpretatie ervan”, dixit Beke. “Het geeft vooral aan dat die cijfers wat genuanceerd moeten worden.”

Geen besmettingen in 55 procent van woon-zorgcentra

De minister gaf ook nog een meer algemeen beeld van de situatie in de Vlaamse woon-zorgcentra mee. In iets meer dan 55 procent van de centra zijn tot nog toe geen coronabesmettingen vastgesteld. Bij 26 procent is minder dan 10 procent van de bewoners besmet.

Een relatief beperkt aantal woon-zorgcentra, 4,2 procent om precies te zijn, kampt met een grotere uitbraak: daar is meer dan 30 procent van de bewoners besmet of vermoedelijk besmet. “Het merendeel van de woon-zorgcentra kan het virus goed buiten houden”, concludeert Beke daaruit. “Het is nu zaak om dat aan te houden.”